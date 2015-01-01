Здание офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» украсили четырёхметровые тюльпаны

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В преддверии Международного женского дня вход в центральный офис ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» украсили композицией с изображением цветов. Основой стала конструкция, которую установили здесь перед новогодними праздниками.

Массивная арка, нависающая над пешеходной частью у входа, по словам авторов проекта, — это древнейшая архитектурная форма, которая в данном случае символизирует переход из одного года в другой. 30-метровая конструкция​ оформлена с использованием растительных узоров — в честь наступившего Года экологии в России.

К 23 февраля эта конструкция была дополнена изображениями звёзд, а к 8 марта — красных тюльпанов на высоких стеблях. Длина самых больших из них — порядка четырёх метров.

Напомним, что по итогам городского конкурса новогоднее оформление офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» было признано лучшим в столице Прикамья в номинации «Промышленные предприятия с численностью работающих тысяча и более человек».

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