ИПК «Звезда» планирует получить от аренды свободных площадей не менее 500 тыс. руб.
На сайте госзакупок объявлен аукцион на оказание риелторских услуг по сдаче помещений издательства «Звезда».
Как пояснили в ИПК, арендаторов ищут на несколько помещений площадью не менее 300 кв. м на первом этаже центрального корпуса «Звезды» по адресу Дружбы, 34а.
Кроме того, ИПК «Звезда» сдаёт в аренду магазин на первом этаже здания площадью 40 кв. м с возможностью оборудования отдельного входа.
При этом, общая площадь цокольного и первого этажей здания составляет 1 тыс. 43 кв. м. Из них 789 кв. м размещаются на первом этаже. Всего в центральной секции ИПК насчитывается 11 этажей по 800 кв. м каждый.
Помещения сдаются на срок от трёх до пяти лет. Ежемесячный платёж за аренду помещений в 400 кв. м составит не менее 320 тыс. руб. в месяц, а помещение в 300 кв. м обойдётся арендатору в 180 тыс. руб.