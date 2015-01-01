ИПК «Звезда» планирует получить от аренды свободных площадей не менее 500 тыс. руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На сайте госзакупок объявлен аукцион на оказание риелторских услуг по сдаче помещений издательства «Звезда».

Как пояснили в ИПК, арендаторов ищут на несколько помещений площадью не менее 300 кв. м на первом этаже центрального корпуса «Звезды» по адресу Дружбы, 34а.

Кроме того, ИПК «Звезда» сдаёт в аренду магазин на первом этаже здания площадью 40 кв. м с возможностью оборудования отдельного входа.

При этом, общая площадь цокольного и первого этажей здания составляет 1 тыс. 43 кв. м. Из них 789 кв. м размещаются на первом этаже. Всего в центральной секции ИПК насчитывается 11 этажей по 800 кв. м каждый.

Помещения сдаются на срок от трёх до пяти лет. Ежемесячный платёж за аренду помещений в 400 кв. м составит не менее 320 тыс. руб. в месяц, а помещение в 300 кв. м обойдётся арендатору в 180 тыс. руб.







