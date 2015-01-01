Бывшего сотрудника «Центра эффективного управления» судят за хищение 26 млн руб.

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Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника ООО «Центр эффективного управления», которого подозревают в мошенничестве, (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следователей, обвиняемый являлся участником организованной группы, в состав которой входили руководитель ООО «Информационно-расчетный центр — Прикамье» и ещё двое сотрудников этой же организации. Имея доступ к денежным средствам фирмы, он осуществлял непосредственные расчёты с населением за коммунальные ресурсы в период с марта 2012 года по март 2013 года. Таким образом, похитил более 26 млн руб. Ущерб был причинён «Новогору-Прикамье», «Пермской сетевой компании», ПАО «Т Плюс».

Источник — прокуратура Пермского края