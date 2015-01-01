В горадминистрации решается вопрос о сносе обрушившегося дома в Балатово

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Накануне, 5 марта, поздним вечером произошло обрушение части здания в Индустриальном районе Перми, по ул. Нефтяников 40.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, дом давно не эксплуатировался, пострадавших в результате обрушения дома нет.

Двухэтажный шлакоблочный дом давно расселили из-за его неудовлетворительного состояния.

В городской администрации сейчас решается вопрос о сносе дома.