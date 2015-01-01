В горадминистрации решается вопрос о сносе обрушившегося дома в Балатово
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Накануне, 5 марта, поздним вечером произошло обрушение части здания в Индустриальном районе Перми, по ул. Нефтяников 40.
Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, дом давно не эксплуатировался, пострадавших в результате обрушения дома нет.
Двухэтажный шлакоблочный дом давно расселили из-за его неудовлетворительного состояния.
В городской администрации сейчас решается вопрос о сносе дома.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться