Александр Козенков станет новым советником Дмитрия Самойлова
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Сегодня, 6 марта, глава администрации Перми Дмитрий Самойлов на аппаратном представит своего нового советника Александра Козенкова.
К работе он приступит во вторник, 7 марта.
Напомним, Александр Козенков уволился с должности заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края в конце прошлого года. Одной из причин ухода Козенкова с поста стало совещание с экс-губернатором Пермского края Виктором Басаргиным по итогам прошедших довыборов по округу №2 в краевое заксобрание.
«Новый компаньон»
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