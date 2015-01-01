В Кудымкарском районе прошёл референдум по самообложению граждан

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Во воскресенье, 5 марта, в Ошибском поселении Кудымкарского района прошёл местный референдум по самообложению граждан.

Жителям 35 населённых пунктов предстояло ответить на вопрос: «Согласны ли вы ввести на территории Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района в 2018 году разовый платеж на приобретение и установку детских площадок в размере 100 (сто) руб. на каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного на территории Ошибского сельского поселения?».

Референдум состоялся при явке 56,3% Общее количество избирателей, ответивших «Да» на вопрос о самообложении, составило 88,95%. Процедура голосования прошла без нарушений.

«Новый компаньон»