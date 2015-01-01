«Парма» не отступает от безрадостной стабильности

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Пермская «Парма» потерпела очередное поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Во всех 16 проведённых встречах пермяки так и не познали радость победы.

На этот раз «Парма» уступила в Астане местным «горожанам» со счётом 73:88. Для пермского клуба сейчас остаётся единственная интрига в чемпионате — обойти по числу одержанных побед БК «Вита» из Тбилиси, который в сезоне 2015-2016 годов сумел не проиграть всего один матч. У пермяков, в отличие от грузинского клуба, ещё есть возможность пополнить очковый запас — до завершения «регулярки» им осталось провести восемь встреч, из которых ровно половина придётся на домашнюю площадку.

Самое печальное в данной ситуации то, что многие уже начали свыкаться с затянувшейся серией проигрышей «Пармы». Может быть, выход надо искать не только в приглашении игроков-легионеров, но и в преодолении более глубоких системных ошибок?