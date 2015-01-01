В Перми арестовали убийцу 10-летней школьницы

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В Перми продолжается расследование убийства 10-летней школьницы в Перми.

Напомним, девочка пропала 2 марта днём по дороге из школы домой.

По версии следователей, подозреваемый напал на ребёнка на улице. Применяя физическую силу, он посадил ребёнка в автомобиль, вывез за черту города и убил её.

В ходе осмотра места происшествия следователями была изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, которая позволила установить обстоятельства случившегося. В кратчайшие сроки был установлен и задержан водитель машины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, — ранее судимый житель города Перми, 1971 года рождения.

В квартире и автомобиле подозреваемого были проведены обыски и осмотры, в ходе которых изъяты вещественные доказательства. Во время допроса мужчина сознался в совершении преступления, рассказал об обстоятельствах убийства и показал место сокрытия тела. Труп ребёнка был обнаружен возле моста через реку Гаревая.

По данным следственного комитета РФ по Пермскому краю, по факту убийства ребёнка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Новый компаньон»

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