Весенние скидки на квартиры в ЖК «Альпийская горка»! Ключи в день сделки!

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На улице уже пахнет весной, и компании PAN City Group начинает баловать своих клиентов весенними скидками! В ЖК «Альпийская горка» (ул. Чернышевского) снижена стоимость на однокомнатные квартиры в домах «Жасмин» и «Гиацинт».

Теперь однокомнатную квартиру площадью от 40,7 кв. м вы можете приобрести за 2 670 тыс. руб. Все квартиры с отделкой «под ключ». Жилой комплекс сдан! Свидетельства получены!

У вас появилась прекрасная возможность реализовать свою идею:

· Если ваши дети уже стали взрослыми и хотят начать жить отдельно, это отличный вариант для молодой семьи.

· Если вы хотите создать своим родителям комфортные условия проживания в новом уютном комплексе в центре города с прекрасной инфраструктурой.

· Если вы хотите выгодно приобрести квартиру с целью сдачи ее в аренду, то это предложение именно для Вас.

Сделайте себе и своей семье самый значимый подарок с выгодой до 370 тыс. рублей!

Лучшим весенним подарком для любимых клиентов от компании PAN City Group будет эксклюзивная рассрочка с беспроцентным периодом до года при различных размерах первоначального взноса, а также ипотека на льготных условиях от банков-партнеров. Внимание: акция действует, пока предложение есть в наличии!

Узнайте подробности об акции в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел. (342) 257-17-17.

Внимание: акция действует, пока предложение есть в наличии!

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