Центробанк отозвал лицензию у «Татфондбанка»

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Как сообщает пресс-служба Центробанка, у «Татфондбанка», в пятницу, 3 марта, была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.

Такое решение было принято в связи с тем, что банк снизил размер собственного капитала до уровня ниже минимального значения уставного капитала.

Также организация неадекватно оценивала принятые риски, что привело к полной утрате собственных средств.

«Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО «Татфондбанк» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», — поясняют в Центробанке.

По величине активов «Татфондбанк» на 1.02.2017 занимал 42 место в банковской системе РФ.

В Перми офис «Татфондбанка» размещался на ул. Попова, 21.

Напомним, с 15 декабря 2016 года в отношении ПАО «Татфондбанка» Центробанком был введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

«Новый компаньон»