Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 3 по 10 марта

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Предстоящая неделя в культурном пространстве Перми будет отмечена особенным романтизмом и торжественностью. Музыканты «Хорус-квартета» поздравят милых дам с Международным женским днём, в Центре городской культуры состоится творческий вечер Юлии Балабановой, Дом художника приглашает на выставку детского рисунка «Разноцветный мир», а Альберт Макаров вновь представит моноспектакль «Жёлтый ангел». Главными событиями недели станет VII Международный фестиваль Дениса Мацуева и старт VII международного театрального фестиваля-форума «Пространство режиссуры».

Меломанам и театралам предстоят нелёгкие дни.

VII Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) — три дня, в течение которых со сцены Большого концертного зала Пермской краевой филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении маэстро Дениса Мацуева и его друзей — талантливых музыкантов, лучших представителей нового поколения.

Фестиваль откроется 7 марта большим симфоническим концертом, в котором примут участие сам народный артист России Денис Мацуев (фортепиано) и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением ещё одного народного артиста России — столь же любимого пермяками Александра Сладковского. В программе первого фестивального вечера Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина и Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта.

Денис Мацуев

Этот же оркестр будет играть и во второй день фестиваля, 8 марта. Праздничный концерт будет большим и разнообразным. В первом отделении Концерт для скрипки с оркестром № 2 Сергея Прокофьева исполнит лауреат III премии XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2015) Александра Конунова (Молдова). Собственное сочинение — Концерт для фортепиано с оркестром — исполнит 16-летний пианист и композитор из Тбилиси, обладатель множества музыкальных премий Сандро Небиеридзе. Знаменитый Концерт №1 для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса исполнит ещё один лауреат последнего Международного конкурса имени П.И. Чайковского — Александр Бузлов.

Во втором отделении прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина с джазовыми каденциями солиста — Дениса Мацуева.

Программа третьего вечера полностью посвящена любимому увлечению пианиста Дениса Мацуева — джазу. Знакомые классические темы станут поводом для импровизаций в кругу друзей — вместе с патроном фестиваля на сцену выйдут контрабасист Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер и исполнитель на духовых инструментах Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог). В концерте примут участие победители Открытого Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Софья Тюрина (саксофон), Екатерина Филимонова (ударные) и Ростислав Мудрицкий (баян).

Большой зал филармонии, 7-9 марта, начало концертов в 19:00

На сцене Театра-Театра стартует VII международный театральный фестиваль-форум «Пространство режиссуры» (12+), который посвящается одному современному режиссёру, одному великому режиссёру недавнего прошлого, а также юбилею театра.

Торжественное открытие фестиваля намечено на 10 марта, но уже накануне состоится спектакль-шествие театра NoNo (Франция, Марсель) «Барокко» (18+). Во французском театральном пейзаже театр NoNo — одна из самых активных компаний в плане международного сотрудничества, а спектакль «Барокко» был задуман как своего рода образная экстраполяция, использующая лексику барокко в современном контексте и лишенная всякой попытки подражания в отношении художественного наследия.

Театр-Театр, 9 марта, 19:00; 10 марта, 17:00

#сонетышекспира

На открытии фестиваля будет показан спектакль Театра наций #сонетышекспира (16+), которые Владимир Гурфинкель, арт-директор «Пространства режиссуры», охарактеризовал как «замечательный способ современного осмысления великого лирического репертуара». Спектакль режиссёра Тимофея Кулябина — лауреата премии «Золотая Маска» 2014 — своеобразная квинтэссенция человеческого бытия, преподнесённая с трепетом и изяществом. Взгляд, которым человек окидывает прожитую жизнь и видит её самые важные моменты. И это не глобальные события, изменившие ход жизни, а самые мелкие детали: короткие встречи, мимолетные взгляды, случайные улыбки. В спектакле использована музыка Хенрика Горецкого, Франца Шуберта, Ганса Христиана, Арво Пярта, Клаудио Монтеверди, Макса Рихтера, Генри Перселла, группы Sigur Ros и Aless.

Пермский академический Театр-Театр, 10 марта, 19:00

Знатокам пермского исполнительского искусства не надо представлять виолончелиста оркестра MusicAeterna Юрия Полякова и пианистку Дарью Силуянову. Тем любопытнее будет наблюдать их дуэт. В концертной программе «Верьте музыке» (0 +) прозвучат Соната a-moll Франца Шуберта, «Венский карнавал» Роберта Шумана, «Меланхолия» Яна Сибелиуса и Соната для фортепиано и виолончели e-moll Иоганнеса Брамса.

Православная гимназия. 4 марта, 14:00

Любителей органной музыки ждет встреча с органистом собора Святого Павла в Лейпциге Штефаном Кисслингом (6 +).

Штефан Кисслинг — очень востребованный музыкант. Он выступает с концертами и сопровождает церковные службы. Его приглашали играть в таких знаменитых храмах, как Берлинский Собор Святой Ядвиги, Шверинский собор, Церковь Святого Петра в Гёрлице, Церковь Святого Фомы в Нью-Йорке, Вашингтонский кафедральный собор.

Основной репертуар Кисслинга — произведения эпохи барокко, сочинения композиторов позднего романтизма, а также современная музыка.

В программе концерта — органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, «Органная соната» выдающегося английского композитора XX века сэра Эдварда Элгара и музыкальное посвящение Баху «Память о 1685» современного композитора — известной органистки Дженнифер Бейт.

Органный концертный зал, 5 марта, 18:00

В канун Международного женского дня Пермская краевая филармония приглашает на концертную программу «Любовь земная» (6+). Лучшие песни о любви в этот весенний вечер исполнят настоящие мужчины и талантливые музыканты — артисты ансамбля «Хорус-квартет». Ансамбль солистов «Хорус-квартет» — лауреат международного и всероссийских конкурсов. Музыканты квартета сохраняют и продолжают в своем творчестве прекрасную русскую традицию ансамблевого мужского пения.

В исполнении мужского квартета прозвучат добрые лирические песни о любви: «Вечная любовь» Шарля Азнавура, «Вечная весна» Давида Тухманова, «Звёздочка» Бориса Мокроусова, «Голубка» Себастьяна Ирадье.

Органный концертный зал, 6 марта, 19:00

В Перми пройдёт творческий вечер автора-исполнителя Юлии Балабановой (12+). Всё её творчество — это попытка сочетать несочетаемое: влюблённое женское естество и гражданскую позицию. В контексте форума «Пилорама» и его идейного преемника — летнего фестиваля «Мосты» эти два полюса высвечиваются особенно ярко. Тем интереснее будет наблюдать, куда же занесёт диву во время её творческого вечера: в беспредельную чувственность или жёсткий сарказм. Юлия прочитает свои стихи, а некоторые — пропоёт.

Центр городской культуры, 10 марта, 19:00

«Жёлтый ангел»

Концерт-моноспектакль Альберта Макарова «Жёлтый ангел» (14+) посвящён вечной теме любви, которая раскрывается в трогательных лирических романсах, в пронзительных музыкальных монологах и в куражной игре актёра. В концерте прозвучат песни и стихи из фильма «Обыкновенное чудо», рок-оперы «Юнона и Авось», стихи и проза Александра Вертинского, Александра Галича, Фёдора Достоевского, Андрея Вознесенского и других авторов. Каждая песня превратится в маленький спектакль, позволяющий заново услышать тексты.

Дом актёра, 8 марта, 19:00

Один из самых известных российских гитаристов — Артём Дервоед выступит в частной филармонии «Триумф». Его гитара звучит по всему миру — в таких залах, как Карнеги-холл и Джордан-холл (США), Берлинская и Кёльнская филармонии, Бунка Кайкан (Япония). В Перми музыкант представит программу «Одержимый» (6 +), посвящённую гению Никколо Паганини.

Современники считали, что Паганини одержим дьяволом — иначе они не могли объяснить ту виртуозность и страсть, с которой он играл. Его могучий дух и бешеный темперамент вдохновили Артёма Дервоеда на создание концертной программы, куда вошли как произведение самого Паганини — Большая соната ля мажор (переложение для гитары соло), так и сочинение «Одержимый» американского композитора Кевина Кэллахана, написанное специально для русского гитариста. Кроме того, Артём Дервоед исполнит «Сон Козерога» Ролана Дьенса, виртуозные этюды Эйтора Вилла-Лобоса и фрагменты сюиты «Игрушки принца» Никиты Кошкина.

Частная филармония «Триумф», 9 марта, 19:00

В Пермской художественной галерее открылась выставка знаменитого кинооператора и фотохудожника Анатолия Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть…»

Анатолий Дмитриевич участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Среди них «Альпийская баллада» (Реж. Б. Степанов, 1965), «Через кладбище» (Реж. В. Туров, 1964), «Слово для защиты» (Реж. В. Абдрашитов,1986), «Обрыв» (Реж. В. Венгеров, 1983). Наибольшее признание пришло к А. Заболоцкому после фильмов В.М. Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная».

«Жизнь подарила увидеть…»

Своё неповторимое слово сказал Анатолий Дмитриевич и в художественной фотографии, которой посвятил более 40 лет.

В начале 2016 года значительную часть своей уникальной фотоколлекции (более 500 работ) Анатолий Дмитриевич передал в дар Пермской художественной галерее.

В экспозиции «Жизнь подарила увидеть…» представлено около 400 авторских произведений, в том числе мастерски выполненные пейзажи, на которых запечатлены Русский Север, побережье Белого моря, горный Алтай, Хакасия и Тыва, побережье Ледовитого океана на крайнем северо-востоке Якутии, Байкал и Лена, Саяны и Обь, Русская равнина и Урал.

Особый интерес вызывают документальные фотографии, сделанные во время съёмок фильмов, а также портреты известных деятелей отечественной культуры: Георгия Жжёнова, Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Валентина Распутина и других.

Пермская художественная галерея, до 15 апреля

В Пермской Арт-резиденции проходит персональная выставка Александра Юнусова «Белый шум» (0 +). Художник ставит перед собой задачу зафиксировать чувства при помощи визуальных материалов, чтобы погрузить зрителя в свой мир.

«Белый шум»

«Белый шум» — продолжение авторского проекта «Шум», в котором художник представляет пространственную композицию, наполненную «потоком шума». Александр определяет «шум» как личные переживания, опыт пережитого. Пытаясь поместить зрителя в пространство «Белого шума», автор оберегает зрителя от «ненужных» шумов и помещает в чистый поток своего творчества.

Пермская арт-резиденция, до 29 марта

«Разноцветный мир»

«Школа рисования» приглашает на выставку детского рисунка «Разноцветный мир» (0+). В экспозиции представлены живописные и графические работы учащихся от 4 до 15 лет, выполненные с натуры, а также иллюстративные и тематические рисунки. Ежегодная выставка «Разноцветный мир» является также конкурсом лучших работ детей в четырех возрастных категориях: от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет. Проголосовать за понравившуюся работу может каждый желающий. Церемония награждения победителей будет происходить на торжественном закрытии выставки.

Дом художника, до 13 марта

На экраны кинотеатров выходит блокбастер «Конг: Остров Черепа» (16+), главные роли в котором сыграли Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Гудман. Действие перенесёт зрителей в 1970-е годы. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытому туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг. Там он хочет найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелёгких поисков путешественники сталкиваются с королём острова, гигантской гориллой, которой явно не по душе варварское вмешательство иноземцев.

Во всех кинотеатрах города, с 9 марта

В киноцентре «Премьер» пройдёт киноночь «Мужское/женское. 2.0» (18 +). В ночь с пятницы на субботу пермяки будут смотреть кино на «мужские» и «женские» темы, а также фильмы «Большой оскаровской пятёрки» и любимые киноленты зрителей киноклуба «От заката до рассвета».

Будут работать четыре зала. В первом, условно названном «мужским», зрители увидят фильмы «Пёс-призрак: Путь самурая» (реж. Джим Джармуш, 1999), «Сочувствие господину Месть» (реж. Пак Чхан-ук, 2002) и постапокалиптический боевик «Безумный Макс: Воин дороги» (реж. Джордж Миллер, 1981). Во втором — «женском» — будут показаны фильмы «Любовное настроение» (реж. Вонг Кар-Вай, 2000), «Фрида» (реж. Джули Тэймор, 2002) и «Чего хотят женщины» (реж. Нэнси Майерс, 2000).

«Премьер»

Ещё один зал отдан фильмам «большой оскаровской пятёрки». В нём зрители за одну ночь смогут увидеть легендарные киноленты, каждая из которых за раз получила пять главных «Оскаров»: за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актёра и актрису. Таких фильмов на сегодняшний день всего три: «Это случилось однажды ночью» (реж. Фрэнк Капра, 1934), «Молчание ягнят» (реж. Джонатан Демме, 1990) и «Полёт над гнездом кукушки» (реж. Милош Форман, 1975).

В четвёртом зале будут показаны фильмы, за которые голосовали пользователи соцсетей. В опросах победили «Подозрительные лица» (реж. Брайан Сингер, 1995), «Крамер против Крамера» (реж. Роберт Бентон, 1979) и «Игра» (реж. Дэвид Финчер, 1997). Этот зал назван организаторами залом «зрительских симпатий».

Киноцентр «Премьер», 3 марта, 23:00 — 4 марта, 4:00

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