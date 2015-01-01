Пермские боги перейдут в 3D-формат

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ПГНИУ открывает магистратуру по цифровой гуманитаристике. Студенты новой кафедры, появившейся на базе философско-социологического факультета, будут создавать виртуальные музеи, архивы и библиотеки, изучать компьютеризированные методы анализа текстов.

Первыми проектами магистрантов кафедры «Цифровые технологии в социокультурных и арт-практиках» станут 3D-модели скульптур «пермских богов» из Пермской художественной галереи и виртуальный гид по экспонатам Музея истории Пермского университета, среди которых древнеегипетские фигурки Анубиса, корона Осириса, сосуды для вина IV века до н.э. из Южной Италии. Кроме того, магистранты займутся изучением дореволюционной периодики и времён генерала Колчака.

Набор в магистратуру по этому направлению начнётся в июне 2017 года. Запланировано набрать 10 студентов, шесть из которых будут обучаться на бюджетной основе. Выпускникам, желающим начать своё обучение по специальности «Цифровые технологии в социокультурных и арт-практиках», необходимо будет сдать вступительный экзамен в форме культурологического эссе, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

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