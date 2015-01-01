Ведущий «Модного приговора» предложил установить в Перми памятник бюстгальтеру
Александр Васильев считает Сергея Дягилева изобретателем аксессуара
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Историк моды и искусствовед Александр Васильев призвал пермяков установить в городе памятник бюстгальтеру. Об этом он сообщил на презентации элитного дома на Вознесенской.
Александр Васильев, историк моды:
— Дягилев и его художники подарили миру бюстгальтер, который женщины носят до сих пор и никогда не думают о связи этого важнейшего аксессуара с Пермью. Вы в вашем городе должны поставить памятник бюстгальтеру и сказать, что благодаря Дягилеву этот аксессуар порадовал женщин всего мира. Ведь именно в спектаклях Сергея Дягилева впервые бюстгальтер был использован на сцене, а затем он стал частью женского белья.
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