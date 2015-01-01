Состоялось первое заседание консультативного общественного совета при крайизбиркоме

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2 марта 2017 года состоялось первое заседание обновлённого состава консультативного общественного совета при избирательной комиссии Пермского края.

Напомним, впервые совещательный орган при крайизбиркоме был создан в прошлом году. Особое внимание члены совета в 2016 году уделили условиям голосования лиц с ограниченными физическими возможностями, соблюдению правил агитации в период избирательной кампании и работе наблюдателей. Как результат — избирательная кампания 2016 года прошла без нарушений избирательного законодательства.

Председателем нового состава совета переизбран Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края, заместителем председателя совета — Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

В новый состав вошли также координатор движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин, член Общественной палаты РФ Светлана Денисова.

Говоря о составе совета, Игорь Вагин отметил, что представители гражданского общества и наблюдатели — это партнёры и помощники системы избирательных комиссий. Заседание совета началось с награждения представителей гражданского общества, СМИ, общественников и некоммерческих организаций.

«Хочу отметить высокий уровень взаимодействия избирательной комиссии с региональными СМИ. Это доказывает отсутствие жалоб в период выборов. Мы каждую кампанию осуществляем совместное информирование на трёх телеканалах и трёх радиоканалах по всему Пермскому краю. Выражаю уверенность и в дальнейшем сотрудничестве», — отметил директор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Валерий Сергеев.

Затем были подписаны соглашения о взаимодействии с краевыми организациями инвалидов, союзом женщин и Ассоциацией юристов Пермского края, — пять НКО, включающие в свой состав более 2 млн человек.

Булдашов Сергей, председатель Объединения организаций профсоюзов Пермского края «Пермский Крайсовпроф»:

— Мы благодарны избирательной комиссии за эффективную деятельность в рамках нашего соглашения, за регулярное правовое просвещение нашего актива и за нелёгкое дело в организации открытости избирательного процесса и выборов. Только нашими совместными усилиями мы смогли рассказать об особенностях голосования нескольким тысячам членов профсоюзов.

Открывая основную часть повестки, Игорь Вагин отметил, что общая цель всех участников совещательного органа — это обеспечить организацию законных, конкурентных и открытых выборов, чтобы повысить доверие и интерес общества к институту выборов.

Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:

— Хочу отметить эффективность работы консультационного совета при избиркоме. В прошлом году мы сделали немало в области реализации избирательных прав граждан различных категорий: лиц с ограниченными физическими возможностями, лиц, содержащихся в местах заключения и содержания под стражей. С другой стороны, члены совета вели контроль за незаконной агитацией в СМИ и за соблюдением закона журналистами в этой части. Стоит отметит, что выборы прошли бесконфликтно и с минимальными нарушениями. Мы будем стремиться к такому же результату и в предстоящей кампании.

По словам Игоря Вагина, уже сейчас избиркомы по всему краю активно ведут подготовку к предстоящим выборам: актуализируют информацию о состоянии помещений избирательных участков, там, где есть такая возможность, — переносят их в более просторные, комфортные и доступные, чтобы не допустить образования очередей и прочих неудобств для избирателей. Избирательная комиссия Пермского края анализирует возможность увеличения количества избирательных участков, оснащённых системой видеонаблюдения, а также готовится к внедрению QR кода на протоколы УИК, что позволит избежать расхождений и технических ошибок при составлении протоколов УИК и выдачи их копий наблюдателям. Кроме того, ускорится процедура заведения данных протоколов в ГАС «Выборы». Заданная последовательность действий исключит возможность ошибки при сверке контрольных соотношений и возможность других технических ошибок. Однако одной из важнейших задач для повышения интереса к выборам избирателей является повышение правовой культуры граждан. Это целая система мероприятий, проводимых организаторами выборов ежегодно.

Члены совета определили три основные задачи деятельности по повышению правовой культуры избирателей: повышение доверия и интереса избирателей к выборам и обучение участников избирательного процесса.

Конкретный план реализации мероприятий под эти задачи в 2017 году был рассмотрен участниками на заседании совета.

Игорь Вагин:

— Большая часть мероприятий направлена на информирование избирателей, повышение их доверия к выборам и повышение интереса к выборам. Например, запланировано создание информационного приложения для мобильных устройств «Мой выбор», где каждый пользователь сможет определить свой избирательный участок, получить информацию о зарегистрированных кандидатах и оперативно получать информацию о ходе избирательной кампании. Помимо оповещений через приложение запланировано проведение массовой СМС-рассылки всем избирателям о дате и времени голосования.

Большая информационная работа перед днём голосования пройдёт в СМИ и социальных сетях не только в традиционных форматах интервью и новостей, но и размещение инфографика о выборах, проведение избирательной комиссией Пермского края интернет-конференций с избирателями.

Важным условием для повышения интереса к выборам является наличие необычного формата наружного информирования, привлекающего внимание большинства избирателей, а также создание праздника на избирательных участках в день голосования: это спортивные и праздничные мероприятия, проведение ярмарок и концертов. План мероприятий по повышению правовой культуры также включает в себя все традиционные направления — проведение молодёжных форумов и слётов, проведение конкурсов на выборную тематику среди избирателей, МИК, СМИ и библиотек, проведение парламентских уроков в учебных заведениях и проведение обучающих мероприятий для организаторов выборов. В работе совета на предстоящий год запланировано рассмотрение вопросов повышения интереса избирателей к выборам, использования современного информационного обеспечения на выборах, соблюдения журналистской этики, новых подходов к формированию территориальных и участковых избирательных комиссий для обеспечения прозрачности и открытости процесса голосования.

Источник — пресс-служба краевой избирательной комиссии