Самолёты из Перми в Краснодар начнут летать с 27 марта

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С 27 марта 2017 года авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Пермь —Краснодар (аэропорт Пашковский). Вылеты из аэропорта Большое Савино будут выполняться раз в неделю по понедельникам на самолётах типа Bombardier CRJ200 пассажировместимостью 50 человек. Минимальный тариф перелёта составляет 6090 руб., включая сборы.

В 2016 году авиакомпания «ЮВТ АЭРО» выполняла рейсы из Перми в Краснодар с 22 октября по 26 декабря и обслужила на линии 1 тыс. 556 чел. В прошлом году авиасообщение было открыто в рамках программы по субсидированию региональных перевозок. В 2017 году рейс открыт на коммерческой основе, сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

«Новый компаньон»