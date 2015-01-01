В марте пермяки смогут улететь в Паттайю

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На сайте международного аэропорта Пермь появились прямые чартерные рейсы сообщением Пермь — Паттайя. Рейс №5921 за первый весенний месяц совершит всего три перелёта — 3 и 27 марта и 8 апреля. Время вылета из Перми в тайский город Паттайя назначено на 00:00. Время в пути составляет 8 ч. 40 мин. Все перелёты осуществляет авиакомпания «Катэкавиа» на воздушных судах Boeing 757.

Кроме появившихся рейсов в Паттайю из Перми можно улететь в Пхукет, время перелёта составит восемь или девять часов, в расписание внесены рейсы на 7,19,31 марта и на 12 апреля. Вылетает этот рейс в 21:00. Обслуживает рейс авиакомпания «Икар».