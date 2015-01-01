В Перми построят бассейн за 91 млн рублей

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28 февраля администрация Перми объявила конкурс на строительство плавательного бассейна на ул. Сысольской, 10/5. Максимальная стоимость контракта составила 91 млн 248 тыс. руб.

Объект будет построен в рамках подпрограммы «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Перми», утверждённой 20 октября 2016 года.

Все работы должны быть выполнены в течение 365 дней. Проектно-сметную документацию разработало ООО «УралСтройГарант».

Согласно условиям контракта, геодезические работы подрядчик должен будет выполнить за свой счёт.

Размер чаши бассейна составит 25 на 11 метров.

«Новый компаньон»

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