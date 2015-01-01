В марте можно будет улететь из Перми в Бегишево

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Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Бегишево (Татарстан), в марте этого года ожидается появление новых авиарейсов из Бегишево в Пермь и Самару.

Авиаперевозчик на этом направлении пока не называется.

При этом в международном аэропорту Бегишево открытие новых направлений связывают с ростом пассажиропотока на 71% и возобновлением рейсов авиакомпании «Комиавиатранс» в Санкт-Петербург и Dexter в Нижний Новгород.

Напомним, с 15 февраля из Перми в столицу Татарстана выполняет субсидированные авиаперевозки «ЮВТ Аэро».

«Новый компаньон»