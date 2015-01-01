В марте можно будет улететь из Перми в Бегишево
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Бегишево (Татарстан), в марте этого года ожидается появление новых авиарейсов из Бегишево в Пермь и Самару.
Авиаперевозчик на этом направлении пока не называется.
При этом в международном аэропорту Бегишево открытие новых направлений связывают с ростом пассажиропотока на 71% и возобновлением рейсов авиакомпании «Комиавиатранс» в Санкт-Петербург и Dexter в Нижний Новгород.
Напомним, с 15 февраля из Перми в столицу Татарстана выполняет субсидированные авиаперевозки «ЮВТ Аэро».
«Новый компаньон»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться