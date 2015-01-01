Переезд на черноморское побережье обойдётся пермякам не менее чем в 1 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

По данным Пермьстата, более 800 человек в 2016 году переехали из Прикамья в Краснодарский край. Южный регион по-прежнему остаётся одним из самых популярных мест для переезда у жителей региона.

Однако, продав квартиру в Перми, купить равноценное жильё на черноморском побережье без доплаты не получится.

Как выяснили аналитики портала недвижимости N1.RU, цена переезда составит от 1 до 7 млн руб.

Так, однокомнатная квартира в Сочи в среднем стоит 3 млн руб., двухкомнатная и трёхкомнатная — 5,7 и 10,4 млн руб. Тогда как стоимость недвижимости в Перми существенно ниже: «однушка» — 1,89 млн руб., «двушка» —2,5 млн руб. трёхкомнатная — 3,6 млн руб.

Менее затратной станет покупка жилья в Краснодаре, так как там цены на квартиры несущественно отличаются от пермских.

Однокомнатная квартира в среднем стоит 1,97 млн руб., двух- и трёхкомнатные квартиры — 3,14 и 4,39 млн руб.

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