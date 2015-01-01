Жители Прикамья при переселении из аварийного жилья смогут получать квартиры площадью более 72 кв. м

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На заседании краевого правительства, прошедшего в среду, 1 марта, было утверждено постановление о компенсации квадратных метров для семей, переезжающих из квартир площадью больше 72 кв. м. Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, в данную категорию попадают в основном многодетные семьи, поэтому при предоставлении им взамен аварийного нового жилья, но меньшей площади, происходит нарушение их прав.

«Наша задача не просто выполнить задачу по переселению, но и за отчётностью не забыть о самих людях, оправдать их ожидания. Жители должны увидеть, что переселение происходит на справедливых условиях и не ухудшает их жилищную ситуацию», — отметил Решетников.

Перед правительством была поставлена задача обеспечить переселенцам получение новой жилплощади, равной прежней.

Как отчитался заместитель председателя правительства Владимир Рыбакин, на сегодня предлагается три варианта решения данной проблемы. Во-первых, возможно предоставление переселенцам новой квартиры той же площади; во-вторых, оплата разницы в площади квартир средствами из краевой казны; и в-третьих, предоставление переселенцам двух квартир, общая площадь которых будет равна площади квартиры в аварийном доме. Если площадь двух квартир превысит метраж аварийной квартиры, граждане должны будут возместить разницу.