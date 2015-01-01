Первый весенний месяц ПЗСП начинает с новоселья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Завершив строительство на месяц раньше плана, 6 марта ПЗСП начинает заселение дома на ул. Судозаводской, 15. Все квартиры в доме уже раскуплены, но желающие могут приобрести жильё по соседству — на ул. Судозаводской, 15а.

Новостройка на ул. Судозаводской, 15 — это 10-этажный трёхподъездный дом, расположенный в микрорайоне Водники. Счастливыми обладателями квартир в нём стали 147 пермских семей, именно столько в доме одно-, двух-, и трёхкомнатных квартир.

Во всех квартирах выполнена качественная отделка по стандартам ПЗСП: металлопластиковые окна и входные металлические двери, встроенные шкафы-купе и ламинированные межкомнатные двери, керамическая плитка и зеркала в ванных комнатах. Возле дома предусмотрена благоустроенная территория с местами для автопарковки, детской площадкой и озеленением.

Это первый дом жилого комплекса от ПЗСП на ул. Судозаводской. Рядом, по адресу ул. Судозаводская, 15а предприятие возводит пятиподъездный 10-этажный дом, в котором пока есть свободные квартиры по цене от 1 млн 750 тыс. руб.

Алексей Дёмкин, директор по продажам АО «ПЗСП»:

— Мы на месяц раньше срока сдали дом на ул. Судозаводской, 15 и точно в срок сдадим дом на ул. Судозаводской, 15а. Вместе с другими домами эти новостройки образуют современный жилой комплекс, который будет способствовать развитию одного из красивейших микрорайонов правого берега, Водники.

Проектные декларации по указанным и другим домам от ПЗСП можно найти на сайте компании http://pzsp.ru/.

Реклама