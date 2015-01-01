Учёные с воздуха будут контролировать численность диких животных

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Экологи ПГНИУ внедряют технологию учёта диких животных с воздуха. Мониторинг поможет контролировать численность и миграцию животных, а также влиять на количество выданных охотникам разрешений.

В частности, сотрудники кафедры биогеоценологии и охраны природы географического факультета Пермского университета с помощью беспилотного летательного аппарата провели авиаучёт животных в Октябрьском районе Пермского края. Таким образом, учёные определили необходимые параметры для ведения мониторинга — высоту, маршруты и расстояния между ними.

Стоит заметить, что технология внедряется совместно с министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Во время экспериментального вылета беспилотник обнаружил восемь мест со следами копытных животных, предположительно, лося. До мониторинга эти «тропы» не попадали в наземный учёт.

Исследования проводились с помощью беспилотника, который оснащён фотокамерой высокого разрешения, курсовой видеокамерой, тепловизором и геодезической системой, позволяющей получать карты с точностью до 5 см. Аппарат перемещается на скорости 72 км/ч, летает как в ручном режиме, так и по заданной программе. Беспилотник может находиться в воздухе свыше трёх часов, кружить вокруг цели исследования и автоматически возвращаться на базу. Это оборудование вуз приобрёл за счёт средств программы развития национального исследовательского университета.

Результатами авиаучёта будет пользоваться краевое минприроды. Данные необходимы при проектировании дорог, дачных кооперативов, баз отдыха и других объектов.

«Сейчас охотоинспекция применяет наземный учёт, но он проводится только с помощью маршрутного метода. Площадные объекты таким методом сложно оценить качественно — появляются «белые пятна» на карте. Авиаучёт должен стать дополнительным источником информации для уточнения и получения данных о путях миграции, численности и плотности животных», — отмечает заведующий лабораторией экологии и охраны природы географического факультета ПГНИУ Дмитрий Андреев.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

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