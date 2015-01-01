Администрация Добрянского района намерена достроить здание КДЦ

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На сайте госзакупок объявлен конкурс на проведение проектно-изыскательских работ с последующим предоставлением проекта здания «Районного культурно-досугового центра» в Добрянке». Заказчиком выступило «Управление капитального строительства» Добрянки.

В документах говорится о том, что финансирование работ разделено на два этапа, в 2017 году заказчик оплачивает подрядчику 1,5 млн руб., а в 2018 — оставшиеся 6, 6 млн руб.

Подрядчик, выигравший аукцион, должен будет произвести на объекте инженерные изыскания, а именно: выполнить инженерную съёмку, гидрогеологические исследования, произвести анализ почв и подземных вод, а также подготовить проектную документацию. Впоследствии предоставить архитектурные решения, подготовить сведения о внутренних и наружных инженерных сетях и оборудовании, и т. д.

В здании КДЦ планируется разместить на первом этаже гардеробные, вестибюль, административные и подсобные помещения, на втором — зрительный зал на 700 мест, сцену, танцевальный зал на 100 пар, на третьем — артистические, буфет, на четвёртом — помещения для занятий в кружках.

Также в новом здании разместится ЗАГС: кабинет приёма граждан, архивную комнату, зал торжественной регистрации брака, комнаты жениха и невесты, помещения для ожидания и гардероб.

Все проектно-изыскательские работы подрядчик должен выполнить до 1 апреля 2018 года.



Отметим, что сейчас на месте будущего культурно-досугового центра находится «долгострой». Ранее здесь планировалось разместить киноконцертный зал, однако он так и не был сдан в эксплуатацию. Строительные работы, начатые в 1978 году, были «заморожены» в 90-х годах. Сейчас здание нуждается в серьёзной реконструкции.

При этом муниципалитет оплачивает лишь проведение проектно-изыскательских работ. Затем планируется, что здание будет включено в программу софинансирования, а сумма, потраченная на проведение проектно-изыскательских работ, станет муниципальной долей финансового участия в реконструкции объекта.

Восстановление здания КДЦ планируется начать в 2018 году. Общая стоимость работ не называется.



