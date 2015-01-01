КСП Перми обнаружила нарушения в сфере госзакупок на 136 млн руб.

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На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты заслушали отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты (КСП) за 2016 год, с которым выступила председатель КСП Мария Батуева. Она, в частности, отметила, что КСП вела контроль за инвестициями, расходованием бюджетных средств, использованием муниципального имущества. В результате рекомендаций КСП, администрация Перми на 1,6 млрд руб. уменьшила нарушения, связанные с бухучётом. Это произошло за счёт изменения подхода и внедрения новых бухгалтерских программ.

Вместе с тем Батуева заметила, что КСП обнаружила нарушения в сфере закупок на 136 млн руб.

«Основной объём закупок идёт от единственного поставщика, администрация приняла наше предложение, и теперь закупка у одного поставщика не превышает 100 тыс. руб., а годовой объём закупок не превышает 2 млн руб.», — рассказала глава КСП.

Она также подчеркнула, что в прошлом году КСП уделяла закупкам повышенное внимание.

«Это очень серьёзная экономия бюджетных средств», — отметила госпожа Батуева.

Депутат Василий Кузнецов заметил, что в докладе не затронута тема профилактики. «Легче предотвратить, чем исправить», — напомнил он.

Батуева ответила, что с этим связана экспертно-аналитическая деятельность КСП.

Так, в ходе проверки было обнаружено 179 млн руб. излишне заложенных в бюджет. В связи с чем эти деньги городская администрация направила на другие цели.

Депутат Александр Буторин поинтересовался, в какой сфере КСП выявила больше всего нарушений за прошлый год. Мария Батуева пояснила, что большая часть нарушений касалась сферы городского хозяйства.