Березниковцы не смогли в суде доказать факт бездействия властей

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В понедельник, 27 февраля, Березниковский городской суд отказал в удовлетворении административного иска березниковцам Людмиле Овсянниковой, Александру Аладину и Валентине Полежаевой о признании незаконным бездействия администрации Березников, правительства Пермского края и РФ в части несовершения действий по разработке, принятию и изданию нормативного акта, регламентирующего алгоритм, порядок, механизм и условия для реализации и совершения действий в части предоставления компенсации стоимости объектов недвижимости в виде частных домовладений, находящихся в опасной зоне. Бездействующей истцы считают городскую администрацию в части не разработки документации по предоставлению компенсации за изымаемую у них коммерческую недвижимость.

Истцы в суде привели ряд фактов, свидетельствующих о том, что созданная управленческая вертикаль решения проблемы с последствиями техногенной аварии не полная. В частности, Людмила Овсянникова платит по четверть миллиона рублей налогов за свои складские помещения, доступ к которым закрыт решением комиссии ЧС ещё с 2012-го года.

Другой предприниматель Александр Аладин также не может вернуть деньги за ателье, которое размещается в доме № 84 на ул. Юбилейная, который признан аварийным и подлежащим расселению.

При этом представитель ответчика в суде заявил, что согласно ст.14 ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в обязанности предпринимателя входило создание некоего фонда ЧС на случай возможного форс-мажора. И так как этот фонд создан не был, то и компенсации бизнесмен не получит.

В не лучшем положении оказалась и Валентина Полежаева, владеющая земельным участком и домом №25 на ул. Котовского. Рядом, у дома №31 земля уже просела более чем на десять метров, поэтому Полежаеву, как и её соседей, отселили, но компенсацию за земельный участок и дом не выдали. Не удалось Полежаевой этой компенсации добиться и через суд.

Как сообщают истцы, в ближайшее время они намерены обжаловать решение Березниковского городского суда.

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