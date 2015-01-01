Около 1 млрд руб. инвестирует «Комос групп» в строительство фабрики мороженого в Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

И. о. губернатора Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ООО «Комос групп» Андрей Шутов утвердили меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специнвестконтракта между Пермским краем и компанией «Милком».

Компания «Милком», входящая в холдинг «Комос групп», реализует на территории Пермского хладокомбината «Созвездие» инвестиционный проект «Современная фабрика мороженого». Общая сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд. рублей.

В создающемся производстве планируется использование современного технологического оборудования. В рамках проекта будет произведено техническое перевооружение аммиачно-холодильной установки фабрики, помимо реконструкции имеющихся на площадке зданий намечено строительство новых с оснащением их современным оборудованием.

Мощность создаваемой линии: мороженое в вафельном стакане 27 шт/час; мороженое в большом рожке 21 600 шт/час. В рамках проекта будет создано не менее 250 новых рабочих мест.

Современная фабрика мороженого, отвечающая международным стандартам качества ИСО и безопасности производства продукции ХАССП, позволит не только сохранить продажи на внутреннем рынке края, но и обеспечит поставки продукции в страны Единого таможенного союза и ближнего зарубежья. Продажи в другие регионы и страны увеличит сальдо торгового баланса Пермского края.

Источник — администрация губернатора Пермского края