Роспотребнадзор оштрафовал «Перекрёсток» в Перми

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Специалисты отдела надзора по гигиене питания краевого управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку одного из магазинов сети «Перекрёсток» в Перми на ул. Желябова 16. Инициаторами проверки стали жильцы дома, на первом этаже которого располагается магазин. Они пожаловались в Роспотребнадзор на ухудшение условий проживания в связи с деятельностью продуктового магазина, а именно, на постоянный шум.

В ходе проверки некоторые факты подтвердились.

В частности, было установлено, что ЗАО «ТД «Перекрёсток» нарушило санитарное законодательство в части загрузки товаров и размещении холодильных камер, системы канализации и машинного отделения магазина.

Теперь компания должна будет выплатить штраф в размере 10 тыс. руб. и устранить все эти нарушения.