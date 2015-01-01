Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 24 февраля по 3 марта

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Несмотря на то, что в выходные многие пермяки решат отправиться за город провожать Масленицу, в городе тоже можно найти развлечения на любой вкус. Теодор Курентзис вновь встанет за дирижёрский пульт во время «Концерта-энигмы», Уральский государственный камерный хор исполнит «Литургию Святого Иоанна Златоуста», в Доме Смышляева выступит композитор Игорь Русских, а в виртуальном концертном зале Пермской филармонии пройдёт трансляция записи концерта «Два века джаза с Биг-бендом Олега Лундстрёма». На сцене ТЮЗа состоится премьера спектакля «Преступление и наказание», а в частной галерее «Уникум» откроется выставка любимых пермяками художниц-керамисток Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой.

Масленичная неделя, стартовавшая 20 февраля, завершится традиционными праздничными гуляньями в разных районах Перми и Пермского края.

Центральный парк развлечений им. М. Горького в честь праздника превратится в Тридевятое царство: дети и взрослые побывают во дворце у Царя Дадона, помогут Старику со Старухой вернуть Золотую Рыбку и повстречаются с Учёным Котом под кроной тенистого дуба. Кроме того, отведают горячих блинов, посетят ярмарку народных промыслов и примут участие в молодецких состязаниях, а также вместе с любимыми героями прогонят Зиму и встретят Весну.

Парк им. Горького, 26 февраля, 11:00

Масштабные гулянья пройдут на площади перед Театром-Театром. Пермяков ждут бои подушками, перетягивание каната, хороводы, возможность научиться ходить на ходулях. Развлекать зрителей будут артисты на большой сцене.

Эспланада перед Театром-Театром, 25 февраля, 14:00

Пермским дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей 25 и 26 февраля. В субботу пермяков ждёт семейное масленичное гулянье, а в 15:00 стартует «Детский масленичный бал» для юных дам и кавалеров. На следующий день состоится «Масленичный был в Губернии», на котором все желающие смогут принять участие в салонных танцах, старинных развлечениях, а также попробуют угощения.

Дом народного творчества «Губерния», 25 февраля, 14:00; 26 февраля, 16:00

«Масленица

Праздничные гулянья развернутся в спорткомплексе курорта «Усть-Качка». Во время праздника на стадионе курорта будут собраны самые яркие и праздничные народные обычаи и персонажи: ряженые, скоморохи и зазывалы, чеканщик монет, мастера народных промыслов, красны девицы с петушками-леденцами, добры молодцы с конкурсами на ловкость и смекалку, а также концертная программа «Масленица-Объедуха», конкурсы, игры и сюрпризы.

Курорт Усть-Качка, 25 февраля, 12:00.

«Масленица

Самое масштабное празднование ждёт зрителей в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». На главной сцене состоится театрализованное представление «Три богатыря и Масленица». Выступят лучшие коллективы Прикамья, в том числе ансамбли «Шондiбан» (Кудымкар), «Иван да Марья» (Лысьва), «Воскресение» (Пермь) и другие. Проявить таланты, способности и умения позволят интерактивные площадки праздника: «Самоварная», «Кузнечная», «Богатырская», «Казачья», «Детская», «Мастеровая», «Меткая», «Песенная», «Рукодельная», «Горная», «Бубенцовая» и многие другие. «Масленица», конечно же, порадует и любителей вкусно поесть. Гостей праздника ждут торговые ряды, на которых можно найти пироги, мёд, морошку и главное угощение Масленицы — блины. В торговых рядах можно будет приобрести сувениры и изделия ремесленников — платки, валенки, вязаные изделия, куклы-обереги, сувениры из бересты и многое другое. Завершится праздник в 15:30 символическим обрядом сжигания чучела Масленицы.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 26 февраля, 12.00

Главная премьера предстоящей недели ждёт зрителей в ТЮЗе — на сцену театра выйдут герои романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» (18+). Инсценировку написал помощник художественного руководителя ТЮЗа по литературной части Станислав Васьковский, поставил спектакль молодой режиссёр Артём Терёхин, знакомый пермскому зрителю по участию в лаборатории молодой режиссуры «Разговор на равных» и выросшему из неё спектаклю «Фантом Марины Кудряшовой».

«Преступление и наказание» следует дословно за классическим романом и в то же время стремится приблизиться к современному зрителю. Мир спектакля минималистичен, почти беспредметен и вместе с тем давит на персонажей, изменяет их, создавая жёсткие внутренние рамки сценического пространства. Действие спектакля развернётся не в Петербурге позапрошлого века и не в современной России, а в условном пространстве, вне времени.

В роли Родиона Раскольникова — Станислав Щербинин.

Пермский театр юного зрителя, 2, 3 марта, 19:00

Маэстро Теодор Курентзис вновь загадывает загадки просвещённым меломанам. «Концерт-энигма» оркестра MusicAeterna (6+) − это концерт-сюрприз: программу выступления зрители узнают только после его окончания.

«Концерт-энигма»

Солисты — Дмитрий Синьковский (скрипка) и Ольга Пащенко (фортепиано).

Пермский театр оперы и балета, 26 февраля, 19:00

В Органном зале филармонии любителей музыки ждёт премьера — Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии под управлением Владислава Новика исполнит «Литургию Святого Иоанна Златоуста» (6+) Антона Вискова. Современный композитор Антон Висков — выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Духовная музыка стала основной в сфере его деятельности.

Творческий имидж Уральского камерного хора определяют духовные произведения русских композиторов. Русская хоровая музыка в его исполнении звучала в соборах Франции, Италии, Дании, Польши. Артисты хора объехали с гастролями все крупные культурные центры нашей страны, от Калининграда до Дальнего Востока и Камчатки.

Хор посвящает исполнение «Литургии» дню ангела Святейшего Патриарха Алексия II, и пермские слушатели получат возможность услышать это первыми.

Органный концертный зал, 28 февраля, 19:00

В виртуальном концертном зале Пермской филармонии пройдёт трансляция записи из концертного зала им. П.И. Чайковского (Москва) «Два века джаза с Биг-бендом Олега Лундстрёма» (6+). Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрёма в 2014 году отметил 80-летие, подтвердив статус самого «долгоиграющего» биг-бенда в мире. Этот факт зафиксирован в российской книге рекордов Гиннеса.

В программе — произведения Д. Эллингтона, М. Блантера, В. Роуза, Г. Стоуна, В. Херберта, Ф. Уоллера, Н. Хефти, С. Нестико, Б. Стрэйхорна, К. Бэйси, Б. Фрумкина, Н. Левиновского и других музыкантов.

Органный концертный зал, 27 февраля, 19:00

В Доме Смылшяева состоится концерт-посвящение композитора Игоря Русских (0+), известного в России автора и исполнителя, композитор и поэт, чьи песни есть в репертуаре Народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Огромное место в творчестве музыканта занимает военная тематика — песни о Великой Отечественной войне, песни о службе в горячих точках, военно-патриотические песни для детей и молодёжи, исторические музыкальные поэмы.

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 25 февраля, 16:00

Здесь же состоится литературно-музыкальный вечер «Любимый Шуберт» (6 +).

31 января исполнилось 220 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта — австрийского композитора, одного из основоположников романтизма в музыке, автора около 600 вокальных композиций, девяти симфоний, а также большого количества камерной и вокальной музыки.

«Шубертиада» в Доме Смышляева призвана восстановить историко-культурную справедливость. При жизни композитор получил признание лишь как автор песен, а его фортепианные миниатюры, сонаты, симфонии были надолго забыты. «Литературно-музыкальный вечер «Любимый Шуберт» позволит слушателям ощутить изысканность и изящество поразительных по красоте мелодий, проникнутых простыми и искренними чувствами.

В исполнении пермских музыкантов Ларисы Кокшаровой (фортепиано), Людмилы Ивониной (скрипка), Зои Каракуца (альт), Оксаны Пислегиной (фортепиано), Дарьи Силуяновой (фортепиано), преподавателей Пермского факультета музыки ПГГПУ прозвучат знаменитые инструментальные произведения Франца Шуберта.

Вход свободный.

Центральная городская библиотека им .А.С. Пушкина, 2 марта, 18:00

Галерея частных коллекций «Уникум» открывает выставочный проект Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной «Охота на Афирику» (0 +).

«Охота на Афирику»

Художники-керамисты Инна Рогова и Наталья Корчёмкина, совершив воображаемое путешествие в Африку, создали свой собственный, неповторимый и волшебный мир Чёрного континента. Тема выставки, новые сорта глин и способы обжига, образы, навеянные «воспоминаниями» о возможных путешествиях — все эти компоненты вступили в «реакцию» и, переплавившись, дали поразительный результат! На выставке зрители увидят стада слонов и носорогов, львиный прайд и весёлого бородавочника, мудрых черепах и пугливого гну, антилоп и жирафов… Отдельный раздел экспозиции — мир африканской деревни с её традиционным укладом и мистическими ритуалами.

На выставке представлено более 60 экспонатов.

Галерея «Уникум», 3 марта — 15 апреля

На экраны кинотеатров выходит фантастический боевик «Логан. Росомаха» (16+), основанный на комиксах Marvel и являющийся частью серии фильмов «Люди Икс» и третьим фильмом про Росомаху. Фильм расскажет о том, как в недалёком будущем уставший Логан заботится о больном Профессоре Икс в убежище, расположенном на мексиканской границе. Попытки Логана скрыться от мира и от своего прошлого терпят крах, когда появляется юный мутант, преследуемый злыми силами.

Главную роль в фильме исполнит всё тот же Хью Джекман.

Во всех кинотеатрах города, со 2 марта

Киноцентр «Премьер» приглашает как следует подготовиться к вручению «Оскара», которое состоится в ночь на 27 февраля. Пермские кинозрители могут посмотреть и оценить фильмы-номинанты.

«Лев» (16+) — правдивая история индийского парня по имени Сару, который в пятилетнем возрасте сел не на тот поезд и уехал на другой конец Индии за тысячи километров от своего дома и семьи. 25 лет спустя, воспитанный приёмной семьёй из Австралии, Сару решает найти свою семью и родной дом, вооружившись смутными воспоминаниями из детства и новыми технологиями...

«Лев»

Шесть номинаций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший актёр второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму».

Киноцентр «Премьер», до 8 марта

«Коммивояжёр» (18+) — драматический триллер иранского артхаусного режиссёра Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). Эмад и Рана живут в Тегеране. Он учитель, она домохозяйка, оба увлекаются игрой в театральной труппе и репетируют спектакль по знаменитой пьесе Артура Миллера. Начало репетиций совпадает с необходимостью срочного переезда, но и на новом месте трещины, однажды прорезавшие стены старого дома, дадут о себе знать. Только теперь испытанию подвергнутся отношения супругов, в жизнь которых вторгнется незнакомец.

Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший фильм на иностранном языке».

Киноцентр «Премьер», до 28 февраля

«Джеки» (18+)

Байопик Жаклин Кеннеди — первой леди Соединённых Штатов в начале 1960-х годов, самой популярной женщины своего времени, иконы стиля. Авторы фильма воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?..

«Джеки»

Номинант на «Оскар-2017»: «Лучшая актриса» (Натали Портман), «Лучший дизайн костюмов», «Лучшая музыка к фильму».

Киноцентр «Премьер», до 15 марта

«Тони Эрдманн» (18+) — немецкая комедия.

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть её вниманием, он выдаёт себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить её представление о жизни и завоевать место в её сердце.

Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший фильм на иностранном языке».

Киноцентр «Премьер», до 22 марта

«Море в огне» (12+) — итальянский документальный фильм.

С давних времен соседи Самуэле жили морем, но вот уже 20 лет этот остров служит «вратами» в Европу, куда в поисках свободы и лучшей доли спешат сотни тысяч тех, кто бежит от войн, дискриминации, социальных потрясений и стремится к призрачному счастью в чужой стране.

Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший документальный фильм».

Киноцентр «Премьер», до 28 февраля

«Красная черепаха» (12+) — мультфильм-фэнтези. История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на необитаемом острове, где только небо, облака и птицы... Как в вечности — нет ни прошлого, ни будущего... Это поэтическое, нежное и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь.

«Красная черепаха»

Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший анимационный фильм».

Киноцентр «Премьер», до 15 марта

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