Общая задолженность организаций Прикамья превысила 1042 млрд руб.

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Суммарная задолженность предприятий Пермского края по кредитам и займам на 1 января 2017 года составила 1042,3 млрд руб.

Как сообщает Пермьстат, 2,6% от этой суммы — это просроченная задолженность ( 26,7 млрд руб.).

Кредиторская задолженность 224 организаций на начало 2017 года составляет 343,6 млрд руб. из которых 23,1 млрд. руб (6,7%) — просроченная задолженность.

В промпроизводстве объём задолженности достиг 219,1 млрд руб., из них 16,5 млрд. руб. просроченной задолженности.

Отметим, что в структуре просроченной кредиторской задолженности на долги организаций промышленного производства приходится 71,2% долгов, из них 18,4% — это задолженность компаний, осуществляющих распределение электричества, газа и воды.

Дебиторская задолженность отмечена у 349 организаций Прикамья на сумму 330,9 млрд руб., из которых 25 млрд руб. — просрочка



