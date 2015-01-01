Индекс промпроизводства в Прикамье за январь составил 104,6%

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, индекс промышленного производства за январь 2017 года к январю предыдущего года составил 104,6%. Так, индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых составил 105,4%, обрабатывающих производств — 101,6%, обеспечения электроэнергией, газом и паром — 118,9%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 112,8%.

В январе 2017 года предприятиями отгружено продукции и выполнено работ и услуг на 113 345, 8 млн руб., в том числе по добыче полезных ископаемых на 25 104,3 млн руб., обрабатывающим производствам — 74 463,3 млн руб., обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха — 12 337,5 млн руб., водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений —1 440,7 млн руб.

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