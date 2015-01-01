ПГССМП по требованию прокурора объявит конкурс на обслуживание машин «скорых» повторно

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Прокуратура Ленинского района Перми подвела итоги проверки Пермской станции скорой медицинской помощи (ПГССМП).

В частности, как поясняют в прокуратуре, их специалистами были выявлены нарушения законодательства в сфере закупок, а именно в части ст. 24 и ст. 99 ФЗ-44, со стороны станции скорой помощи. Иными словами ПГССМП заключила договор на предоставления услуг транспорта с единственным поставщиком без применения конкурентных способов закупки. При этом порядок закупки у единственного поставщика также был проведён с нарушениями.

В связи с чем главному врачу ПГССМП выдано представление об их устранении — конкурс на предоставление транспортных услуг будет объявлен повторно.

Напомним, проверка ПГССМП была инициирована 12 января 2017 года по заявлению директора ООО «Новоскор» Валерия Полевого в УФСБ РФ по Пермскому краю, который требовал возбудить уголовное дело по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц ПГССМП.

В заявлении говорилось о том, что медучреждение производило закупку услуг для обеспечения деятельности станции скорой помощи с нарушениями: не учитывались интересы потенциальных поставщиков услуг, предоставляющих автомобили скорой помощи.