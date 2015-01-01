Дмитрий Онорин покинул администрацию Перми

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Глава городского комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Онорин покинет свой пост 22 февраля. Как сообщили «Новому компаньону», решение чиновника было связано с семейными обстоятельствами.

Напомним, решение назначить замначальника управления капитального строительства Перми Дмитрия Онорина руководителем спорткомитета принял глава администрации Перми Дмитрий Самойлов летом 2015 года. Онорин сменил на этом посту Алексея Мартюшова, с которым не продлили контракт.

По словам Самойлова, руководство спорткомитета не справлялось в одиночку со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Обвинской в Свердловском районе. Онорину было поручено сдать ФОК к концу 2015 года. В итоге ФОК «Победа» на Обвинской, 9 открыл свои двери 15 октября 2015 года.

Как сообщают в городской администрации, с сегодняшнего дня и.о. председателя городского комитета по физической культуре и спорту назначена Мария Бородина, ранее работавшая заместителем председателя комитета — начальником отдела планирования и развития.