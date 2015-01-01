Пермь попала в десятку городов с наиболее загруженными дорогами

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Рейтинг наиболее загруженных дорог был составлен экспертами на основании данных сервиса Google Карты. За основу была взята скорость движения автомобилей.

В ТОП-10 городов с самыми загруженными автомобильными дорогами попали города -миллионники. Так, в тройке лидеров оказались Москва, Самара и Красноярск. Пермь заняла девятое место рейтинга, пропустив вперёд соседний Екатеринбург.



Напомним, ранее Пермь стала аутсайдером ещё одного рейтинга, связанного с дорожной безопасностью, заняв 50 из 52 мест среди регионов с повышенной дорожной опасностью. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как население, количество ДТП, возникших из-за неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в них, протяжённость автодорог и др.

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