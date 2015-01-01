«Азот» улучшает условия труда автоматизируя процессы

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» улучшает условия труда и повышает уровень промышленной безопасности благодаря приобретению современных средств индивидуальной защиты и автоматизации процессов охраны труда. На эти цели в 2016 году предприятием было выделено 90 млн руб.

Мероприятия по совершенствованию условий труда в 2016 году включали в себя приобретение современных средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также разработку и внедрение программного комплекса «Олимпокс: «Инструктаж», который предназначен для комплексной автоматизации проведения инструктажей по охране труда и промышленной безопасности на производстве. Одно из нововведений — современные универсальные столы для сварки в ремонтно-производственном управлении, оснащённые вентиляционной системой, исключающей попадание в воздух рабочей зоны сварочных аэрозолей.

В рамках программы по улучшению условий труда также проведена масштабная работа в производственных и санитарно-бытовых помещениях «Азота». Кроме того, важным этапом стала реализация программы «1С.Управление охраной труда» на площадке «Азота». В её рамках выполнена инвентаризация всех СИЗ, данные о которых теперь загружены в электронную систему.

Елена Кислякова, начальник отдела по охране труда филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Для филиала «Азот» важно исключить риски, которые связаны с профессиональной деятельностью наших сотрудников, поэтому ежегодно специалисты по охране труда выполняют обширную работу в данном направлении. Технологии развиваются, появляются новые средства индивидуальной защиты, которые делают условия труда сотрудников всё более комфортными. Мы отслеживаем новинки и приобретаем их для сотрудников «Азота». Кроме того, ГОСТы, российское законодательство и международные стандарты по охране труда регулярно претерпевают изменения. Филиал «Азот» меняется в соответствии с новыми требованиями, тем самым поддерживая статус динамично развивающегося современного предприятия.

Улучшение условий труда и охрана здоровья сотрудников филиала «Азот» позволяет предприятию добиваться повышения производственной дисциплины, а также создавать новую корпоративную культуру, в которой комфорт и безопасность труда рассматривается как особенная ценность, непосредственно влияющая на репутацию компании.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники