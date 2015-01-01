Руководство Александровского машзавода подозревают в сокрытии 90 млн руб.

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В производстве следственного отдела по Александровску СУ СК РФ по Пермскому краю находится уголовное дело возбужденное, 25 января этого года по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), пишет портал valekse.ru.

В следственном отделе Александровска информацию об уголовном деле в отношении руководства Александровского машиностроительного завода «Новому компаньону» подтвердили.

Следователи выяснили, что с 24 апреля по 7 октября 2015 года у «АМЗ» накопилась задолженность по налогам и сборам в общей сумме более 90 млн руб.

Однако руководство завода не только не выплатило имеющуюся задолженность, но и перечислило порядка 52 млн руб. на расчётные счета дочерней организации — ООО «Торговый Дом «Александровский машиностроительный завод».

Напомним, в Арбитражном суде Пермского края с марта 2015 года рассматривался иск о банкротстве ОАО «Александровский машиностроительный завод», в котором кредиторами выступили АО «Газпромбанк», ОАО «Пермметалл», ООО «Спутник-Комплектация», ООО «Ксена», ЗАО «Ремма Северный Урал», ООО ГК «Новые технологии», ООО «АИМ», ООО «ПСМ Трейд» и частное лицо Павел Попов. Кредиторы требовали от завода порядка 22 млн руб. Суд, однако, предоставил машзаводу возможность расплачиваться с кредиторами на условиях рассрочки. В требовании о признании завода банкротом арбитражным судом было отказано.

Ещё один иск на 145 млн руб. в отношении «АМЗ» поступил в Арбитражный суд Пермского края в конце прошлого года. Истцом выступило частное лицо Светлана Хакимова.





«Новый компаньон»