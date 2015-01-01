В Березниках перевозчики увеличили стоимость проезда из-за реконструкции трассы

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Как стало известно «Новому компаньону», усольские перевозчики на своих маршрутах между Березниками и Усольем установили новые тарифы . Теперь проезд на маршрутах: №№ 105 и 527 из Усолья до автовокзала Березников и микрорайона «Околица» стоит не 20, а 25 руб.

Перевозчики увеличение тарифа объясняют тем, что начавшаяся 4 февраля реконструкция прежней автотрассы через улицу Новосодовая в Березниках вдвое увеличила длину маршрута. Например, 105-му маршруту теперь приходится проезжать не 16 километров в одну сторону, а целых 30.

По словам заведующего сектором транспорта управления городского хозяйства Березников Александра Якимова, эти маршруты межмуниципальные. Тарифы на них регулируются не муниципальными властями, а краевой администрацией. Причём, как отметил чиновник, тарифы на таких маршрутах устанавливают сами перевозчики.

Де-юре, это так. Де-факто же — Усольский район и его административный центр — это своеобразный частный сектор и садово-дачный район Березников. Фактически на бывшей территории этого района расположены сегодня городские микрорайоны «Усольский» и «Любимов». Расстояние до них такое же, как и до усольских конечных остановок. Ходят здесь автобусы березниковского АТП. Так что усольские маршруты можно считать условно городскими. Но, несмотря на это, тарифы здесь установлены гораздо выше.

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