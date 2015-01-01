Максим Решетников и Николай Дёмкин обсудили взаимодействие «Единая Россия» — это ресурс губернатора»

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Как стало известно «Новому компаньону», 15 февраля состоялась встреча в режиме «тет-а-тет» и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Николая Дёмкина.

Фото: Константин Долгановский

По словам Николая Дёмкина, на встрече обсуждался самый широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в ходе грядущих выборов губернатора.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Мы уже встречались с и. о. губернатора Пермского края Максимом Решетниковым и обсуждали важнейшие задачи, стоящие перед Пермским краем. Речь шла о ситуации в экономике, необходимости строительства важнейших инфраструктурных, социальных объектов, обеспечения людей жильём и многих других актуальных задачах.

Встреча была длительной, обстоятельной и прошла очень продуктивно. Видно, что Максим Геннадьевич хорошо понимает сложности сегодняшнего периода, намерен систематизировать и решать все вопросы. Уверен, что решение этих вопросов будет эффективным.

Поднималась и тема взаимодействия с партией «Единая Россия». Максим Решетников хорошо понимает, что ведущая роль в решении политических вопросов сегодня принадлежит «Единой России». Наша партия — это ресурс президента России, ресурс губернатора.

Николай Иванов, политконсультант:

— В том, что в числе первых личных встреч и. о. губернатора Максима Решетникова была встреча с лидером единороссов Прикамья Николаем Дёмкиным, нет ничего удивительного. Ни для кого не секрет, что избавляться от приставки «и. о.» глава региона будет через процедуру выборов, и для этого поддержку «Единой России» переоценить невозможно. Дело даже не только в том, что это пропрезидентская партия, от которой логично выдвигаться. Дело ещё и в том, что у «Единой России» в крае, по последним оценкам, рейтинг около 50%, и этим ресурсом нужно воспользоваться.

Встреча была, по моим данным, около часа. Это значит, что глава региона и лидер «Единой России» в Прикамье имели действительно содержательный, а не «протокольный» диалог. Думаю, обсуждались уже конкретные позиции по поводу расстановки политических сил в регионе и предстоящих выборов.

Отмечу также, что Решетников — первый из пяти вновь назначенных в последнее время глав регионов, который встретился с местным лидером «Единой России». Это говорит о том, что для него действительно важна поддержка реготделения партии, он адекватно оценивает этот ресурс.