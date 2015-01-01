Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 17 по 24 февраля

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Почти три сотни воспитанников школы Fouetté представят детский балет «Снежная королева», пермские коллекционеры показывают фарфор и другие произведения искусства из других материалов, а молодые художники — «Разговоры о Ротко». Таковы культурные события предстоящей недели. В Перми пройдёт заключительный концерт из цикла, посвящённого юбилею Дмитрия Шостаковича и ряд мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества. Но главное событие — российские премьеры сочинений современных композиторов в исполнении оркестра и хора MusicAeterna.

Оркестр и хор MusicAeterna исполнят российские премьеры произведений современных композиторов: Концерт для скрипки с оркестром Cloud Ground Сергея Невского (6+), где солисткой выступит Елена Ревич (скрипка), и Coro для 40 голосов и 44 инструментов Лучано Берио (6+). В качестве «эталона» симфонического звучания будет исполнен мотет Иоганна Себастьяна Баха.

Оркестр и хор MusicAeterna

«Название моей вещи Cloud Ground — «облачный граунд» — отсылает сразу к двум метафорам: облачному хранилищу данных как метафоре культурной памяти, традиции инструментального концерта, с которой мы волей-неволей взаимодействуем; и граунду — английской барочной модели вариаций на бас, как правило, с очень короткой темой, типичной для творчества Бёрда, Пёрселла или Гиббонса. Формально концерт отсылает к так называемой гибридной форме, изобретённой Листом и сочетающей в себе черты сонатного аллегро и сонатно-симфонического цикла. Есть агрессивное быстрое начало, лирическая кантилена, свободная, немного джазовая фантазия, переходящая в сольную каденцию, и быстрый финал», — рассказывает композитор Сергей Невский.

За час до начала концерта зрители, купившие билеты на представление, получают возможность бесплатно посетить лекцию музыковеда Анны Фефеловой о предстоящем концерте.

Пермский театр оперы и балета, 18 февраля, 19:00

Ученики первой частной школы хореографии Fouetté представят детский балет «Снежная королева» (0+). В балете задействовано рекордное количество участников — 290 детей от 4 до 16 лет. Трогательную историю Кая и Герды, перед дружбой которых оказалось бессильно зимнее колдовство, ученики Fouetté расскажут на языке классического танца. По творческой задумке постановщиков, оживут розы в бабушкином доме, весенняя травка, река, камни в саду, сосульки, снег, град, иней, льдинки... И на этом ярком фоне предстанут главные персонажи — Кай и Герда, Бабушка и Снежная королева, Колдунья-Цветочница, Ворон и Ворона, Принцесса и Принц, Атаманша, Маленькая разбойница и её Олень. Примечательно, что в первый день взрослые партии будут исполнять педагоги и приглашённые артисты, а в следующие два — ученики Fouette», которые занимаются в школе с момента её открытия.

Пермский театр оперы и балета, 20, 21, 22 февраля, 19:00

23 февраля в Доме Мешкова раздастся выстрел из пушки! Так, открывая новую традицию, начнётся празднование Дня защитника Отечества (0+). На территории музея будут работать интерактивные площадки, где каждый найдет себе занятие по душе и возрасту: все желающие смогут построить танк или самолёт из бумаги, окунуться в реалии службы в советской армии, поиграть в квест-игру с солдатами времён Петра I, наполеоновских войн, Первой мировой войны и других эпох. Состоится концерт студии Константина Хабенского, лекции и многое другое.

Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), 23 февраля, 12:00

Ансамбль солистов «Хорус-квартет» приглашает на праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, — «Наши деды — славные победы» (6+).

Ансамбль солистов «Хорус-квартет»

В программе концерта — песни и гимны русской воинской славы: Марш лейб-гвардии Гренадерского полка «Славься, полк наш родной!», русская патриотическая песня «Мы смело в бой пойдём!» и многое другое.

Органный концертный зал, 23 февраля, 18:00

Пермские коллекционеры представили выставку «Музей и коллекционеры» (0+). В её рамках можно увидеть три коллекции из двух пермских семей: Селивановых и Курановых.

Основу коллекции семьи Курановых составляет русский и зарубежный фарфор XVIII-XX веков. На выставке можно будет увидеть более 300 предметов из России, Германии, Франции и других стран. Только Россия представлена более чем 50 заводами и фабриками. Среди них — Императорские фарфоровый и фаянсовый заводы, редкие экземпляры Фабрик Киселева, Заводов братьев Корниловых, Попова, Кузнецовых. Если экспонаты коллекции тарелок «Райское яблоко. Сады Эдема» Курановы собирали по всему миру, то в уникальном собрании чашек представлены предметы, созданные только в Российской Империи до 1917 года, в том числе редчайший экземпляр — чайная пара завода Юсупова.

Коллекция семьи Курановых систематизирована по трем блокам. Первый блок посвящен заводам и фабрикам. В нем представлено всего 56 Императорских и частных заводов России, в том числе 18 заводов так называемого Гжельского куста, российского фарфорово-фаянсового центра. Второй блок рассказывает о 34 живописных заведениях, которые занимались росписью фарфора. А в третьем блоке представлено 25 торговых заведений России, которые специально заказывали фарфоровые изделия для продажи.

Пермская художественная галерея, до 1 мая

В Перми также открылась выставка «Разговоры о Ротко» (0+). В экспозиции будет представлена живопись, графика, скульптура, инсталляция, мультимедиа. Большинство авторов — молодые пермские художники.

«Мы отличаемся, опытом, техническими навыками, профессионализмом, выбором средств для выражения своих идей. Но это история о том, что какими бы разными ни были художники, все они по сути находятся в одной лодке и плывут в одном направлении. Мы выбрали Ротко, как отправную точку для наших ассоциаций. Его работы любимы и принимаемы художниками, относящими себя к разным стилям и направлениям. Они не могут оставить равнодушным ни одного зрителя. На наш взгляд, цветовые поля Ротко несут некую истину, говорят о том, что является главным для изобразительного искусства, да и для любого искусства в принципе. Это прежде всего поиск красоты любыми средствами», — рассказывает один из авторов проекта Ольга Молчанова-Пермякова

Всего в работе выставки примут участие 29 авторов, а посетители смогут увидеть 29 ассоциаций с великим Ротко.

Центральный выставочный зал, до 12 марта

Пермская филармония представляет заключительный концерт абонемента № 11 «К 110-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича» «Шостакович-гала» (6+). В нём примут участие заслуженный артист РФ, известный пианист и организатор многочисленных фестивалей и музыкальных проектов Алексей Гориболь, а также признанные мастера исполнительского искусства — заслуженная артистка РФ, солистка московского государственного театра «Геликон-Опера» Татьяна Куинджи, сопрано (Москва), заслуженный артист РФ Александр Тростянский, скрипка и лауреат международных конкурсов Рустам Комачков, виолончель.

В программе «Шостакович-гала» прозвучат фортепианные, камерно-инструментальные и вокальные сочинения великого композитора. Программа концерта построена на контрасте и представит абсолютно разную музыку Шостаковича, в которой сочетаются и проникновенная лирика, и трагедийность, и яркий юмор.

Органный концертный зал, 22 февраля, 19:00

На экраны кинотеатров выходит первый российский фильм о супергероях «Защитники» (12+). Фильм рассказывает об отряде супергероев, созданном во время холодной войны. В него вошли представители разных национальностей СССР, которые долгое время скрывали, кем они являются на самом деле. Однако в тяжелое для страны время они решаются взяться за дело. Сверхспособности главных героев отражают сильные качества и традиции представленных народов.

Во всех кинотеатрах города, с 23 февраля

«Джеки»

Также пермяки увидят премьеру фильма «Джеки» (16+). Действие фильма разворачивается в течение четырех дней после убийства президента Джона Кеннеди. «Джеки» — является первым фильмом о событиях 23 ноября 1963 года, показанным с точки зрения женщины. По словам сценариста Ноя Оппенхайма, эмоции, которые испытывала Жаклин Кеннеди в первые дни после потери мужа — гнев, сжигающее любопытство и любовь — это то, что гарантирует истории успех.

Во всех кинотеатрах города, с 23 февраля

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