Депутаты утвердили кандидатов в комиссию по отбору руководителя краевого фонда капремонта

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Сегодня, 16 февраля, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края, был принят проект постановления о включении в состав комиссии нескольких депутатов заксобрания, по одному от каждого комитета. Таким образом, в состав конкурсной комиссии вошли Виктор Плюснин, Юрий Чечёткин, Павел Черепанов, Олег Тютяков и Илья Шулькин.

Напомним, на предыдущем пленарном заседании вопрос о выдвижении кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» был снят с повестки, из за предложения, которое поступило от депутата Виктора Плюснина, выдвигать не трёх, а пятерых кандидатов - по количеству комитетов.