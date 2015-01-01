Пермский край по индексу промышленного производства занял 11 место среди регионов ПФО

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Индекс промышленного производства на январь 2017 года, по сравнению с предыдущим периодом прошлого года, составил 98,7%. Об этом журналистам сообщил в четверг, 16 февраля, руководитель Пермьстата Владимир Белянин. По его словам, в среднем по России этот показатель составляет 101,1%. Среди регионов ПФО Пермский край занимает 11 место.

По данным Пермьстата, индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 102,6% (в 2016 году увеличилась добыча нефти на 2%, попутного нефтяного газа на 6%). Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение тепловой энергии, газа и воды» сложился на уровне 90,9%. При этом, по сравнению с прошлым годом, производство электроэнергии сократилось примерно на 14%, а производство тепловой энергии выросло почти на 5%.

Индекс производства по обрабатывающим видам деятельности не достиг уровня 2015 года и составил 97,8%.

«Производство пищевых продуктов, кокса, нефтепродуктов, транспортных средств и оборудования, а также металлургическое производство демонстрируют в 2016 году рост. По остальным производствам наблюдается снижение, — рассказал Владимир Белянин. — Анализ производства пищевых продуктов показывает рост выпуска сыра на 11%, цельномолочной продукции — на 8%. Незначительно, но выросло производство мяса, субпродуктов, птицы и мясных полуфабрикатов. Увеличился выпуск книг, бумаги, изделий из резины, готового проката чёрных металлов, лесоматериалов, тёплых курток и трикотажных изделий».

По статистике, за 2016 год сельхозпредприятия всех категорий в Пермском крае произвели продукцию на сумму 46 млрд руб. К уровню 2015 года производство в этой сфере снизилось незначительно — на 0,4%. Продукция животноводства сократилась на 2%, а продукция растениеводства выросла на 2,2%.

Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи показали, что за минувшие 10 лет количество сельхозпредприятий в регионе сократилось с 800 до 386 организаций. Это, по словам сотрудников Пермьстата, может быть связано с укрупнением сельских хозяйств в сельскохозяйственные холдинги.