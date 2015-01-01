В Перми задержан чиновник городской администрации

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В Перми силовики задержали заместителя начальника земельных отношений пермской администрации Павла Пахунова, который подозревается в получении взятки, пишет «Коммерсант-Прикамье». Возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ.

В администрации Перми факт задержания чиновника подтверждают. Кроме того, поясняют, что Павел Пахунов сейчас официально отстранён от должности.

Пермская мэрия сотрудничает со следствием.

«Новый компаньон»