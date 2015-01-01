«РЖД» инвестировал в развитие инфраструктуры в Пермском крае свыше 5 млрд рублей

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ОАО «РЖД» в 2016 году на развитие Свердловской железной дороги в Пермском крае было направлено больше 5 млрд руб. Основная часть средств инвестировалась в повышение пропускной способности магистрали, на устранение инфраструктурных ограничений для пропуска существующего и перспективного грузопотоков предприятий Верхнекамья и Пермского железнодорожного узла.

Приоритет отдавался проектам, связанным с обновлением инфраструктуры.

Так, в течение года в Прикамье было отремонтировано свыше 113 км железнодорожного полотна. Только в модернизацию пути на участках главного хода Транссиба инвестировано 1,4 млрд руб. На отремонтированных перегонах скорость движения пассажирских поездов увеличилась до 100 км в час, грузовых — до 80 км в час.

На увеличение парка тягового подвижного состава направлено 1,3 млрд руб. В Пермский регион поступило 32 единицы маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

В электроснабжение вложено свыше 640 млн руб. Работы связаны, прежде всего, с реализацией проекта по внедрению технологии тяжеловесного движения на участке Шаля-Чепца. Для ликвидации барьерных мест в системе тягового электроснабжения на данном направлении ведётся строительство новых тяговых подстанций Субботники и Шумково, а также техническое перевооружение существующих тяговых подстанций Кез и Чепца.

В целях повышения качества транспортного обслуживания пассажиров ряд пригородных вокзалов оборудован средствами навигации и информирования, на 277 платформах появились малые архитектурные формы (диваны, лавочки, урны). 159 станций и остановочных пунктов оснащены навесами.

Ведутся работы по восстановлению исторического облика и сетей жизнеобеспечения здания вокзала Пермь I, реконструкции вокзала станции Чусовская (объекты запланированы к сдаче в 2017 году).

«Новый компаньон»