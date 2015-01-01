Жителя Прикамья оштрафовали за оскорбление главы поселения

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В Ординском суде рассмотрено дело об административном правонарушении. Перед судом предстал житель села Ашап Пермского края, которого признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление). Он выплатит штраф, сообщает прокуратура Пермского края.

Как свидетельствуют материалы суда, в декабре прошлого года в подъезде многоквартирного дома, в котором проживал глава Ашапского сельского поселения, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в грубой нецензурной форме возмутился состоянием дорог в селе и оскорбительными словами высказался лично в адрес главы.

«Новый компаньон»