Максим Решетников поддержал инициативу комплексного развития Перми к 300-летию

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Во вторник, 14 февраля, и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников в рамках совещания с главой Перми Дмитрием Самойловым поддержал инициативу городских властей о реализации программы комплексного развития столицы Прикамья в связи с празднованием 300-летия.

Ожидается, что торжественные мероприятия пройдут в июне 2023 года. Глава региона поддержал предложение мэра Перми о создании организационного комитета по подготовке к проведению юбилея столицы края и выработке программы комплексного развития городской среды.

В частности, планируется реализовать проект «Большая набережная», создать транспортно-пересадочный узел Пермь-II, осуществить ряд других важных для города и края проектов.

Губернатор поручил администрации города поставить вопрос подготовки к юбилею на особый контроль и регулярно проводить совещания по вопросам развития инфраструктуры и подготовки к торжественным мероприятиям.

«Важно, что губернатор слышит позицию города, мы чувствуем поддержку края. 300-летие Перми — это та знаковая точка, которая позволит не только оглянуться назад, на историю нашего города и края, но и заглянуть в будущее», — отметил Дмитрий Самойлов по итогам совещания с Максимом Решетниковым.

Источник — администрация губернатора Пермского края