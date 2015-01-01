Манеж «Спартак» может выкупить администрация Перми

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14 февраля в Нижнем Новгороде помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Александр Дементьев рассмотрел обращение, поступившее из Пермского края и касающееся сохранения манежа «Спартак» для учебно-тренировочной работы и спортивных соревнований.

Как сообщил министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин, проблему с отключением электроэнергии удалось решить и сейчас объект работает в штатном режиме. В частности, учебно-тренировочный процесс профессиональных команд и детских спортивных школ на базе манежа восстановлен.

Кроме того, администрацией Перми ведутся переговоры о возможности выкупа манежа у собственника.

Напомним, в конце января в манеже было отключено электричество. Причиной этого стало расторжение договора с прежним арендатором — УДС «Пермские медведи».

«Новый компаньон»