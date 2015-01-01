Объём инвестиций в Прикамье в 2016 году вырос на 13,5%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Общая сумма инвестиций предприятий Пермского края без учёта субъектов малого предпринимательства за прошлый год составила 1,848 трлн руб.

По данным Пермьстата, это на 13,5 % больше, чем за аналогичный период 2015 года. Большая часть средств (74,3%) приходится на краткосрочные вложения (1,373 трлн руб.), тогда как долгосрочных инвестиций вложено в размере 475,8 млрд руб.

Кроме того, в 2016 году изменилась структура финансовых вложений, а именно доля краткосрочных вложений в общем объёме уменьшилась на 2,6%, соответственно, стало больше долгосрочных вложений.

В минувшем году основными источниками краткосрочных инвестиций были банковские вклады (39,1%).

Что касается долгосрочных вложений, то их доля, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, увеличилась на 6,5%. Большая часть средств направлялась организациями в паи и акции (16,3% ).

На конец декабря сумма накопленных организациями вложений составила 854,2 млрд руб., что в два раза больше чем в 2015 году.



Заёмные средства организаций на конец отчётного периода составили 739,9 млрд руб., из них: 565,8 млрд руб. — это кредиты, 119,1 млрд руб. — займы, полученные от других организаций и 55,1 млрд руб — выпущенные долговые ценные бумаги.