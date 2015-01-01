Заксобрание возобновило отбор своих кандидатов в конкурсную комиссию по выборам главы фонда капремонта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На комитете заксобрания по инфраструктуре 14 февраля депутаты рассмотрели проект постановления о выдвижении кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность руководителя Фонда капремонта Пермского края. Теперь в состав конкурсной комиссии войдут 10, а не шесть человек, как это значилось в прежнем проекте постановления. Среди них одна половина будет состоять из представителей краевого правительства, а другая — из депутатов заксобрания Пермского края, по одному от каждого комитета.

От комитета по инфраструктуре была предложена кандидатура Виктора Плюснина, кандидат от комитета по социальной политике сегодня выбран не был. Соответственно, до четверга, 16 февраля, депутаты должны определиться с ещё четырьмя кандидатурами, которые будут представлять парламент в конкурсной комиссии.

Напомним, в январе в рамках заседаний комитетов краевого парламента было выбрано трое кандидатов, которые должны были быть утверждены на пленарном заседании. Однако вопрос был снят с повестки заседания по причине предложения депутата Виктора Плюснина выдвигать не трёх, а пятерых кандидатов от заксобрания. Депутат Илья Шулькин связывал это решение с тем, что его кандидатура попала в список трёх кандидатов в конкурсную комиссию. Ранее он активно критиковал региональную программу капремонта.