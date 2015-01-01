Собираемость краевого Фонда капремонта в 2016 году составила более 65%

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Собираемость взносов на капремонт за 2016 год составила более 65%. Об этом на заседании круглого стола «Итоги работы Фонда капитального ремонта Пермского края за 2016 год и планы на 2017 год» сообщил и. о. генерального директора фонда Сергей Сесюнин.

По его словам, за минувший год в личном кабинете на сайте фонда зарегистрировалось около 5 тыс. человек. Около 2,5 млн руб. было заплачено в режиме онлайн.

На сегодняшний день общий счёт фонда составляет порядка 1,1 млрд руб. На спецсчетах хранятся 95 млн руб.

В адрес неплательщиков было направлено порядка 10 тыс. уведомлений, инициирована одна тысяча исковых заявлений о взыскании задолженности. В итоге вынесено 500 судебных решений и 300 исполнительных производств.