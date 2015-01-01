В Прикамье назначен и. о. министра информационного развития и связи

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Сегодня врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначил и.о. министра информационного развития и связи Павла Шевырова, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, ранее стало известно о том, что Максим Решетников отменил указ прежнего губернатора Виктора Басаргина о слиянии двух ведомств — краевого министерства транспорта и министерства информационного развитии и связи.

«Новый компаньон»