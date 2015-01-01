В Перми подрядчик сорвал гидрант и затопил улицу
На ул. Карпинского, по предварительным данным, подрядчик сорвал гидрант, из-за чего затопило проезжую часть Карпинки и ряда окрестных улиц.
Устранением внештатной ситуации занимается «Новогор-Прикамье».
Как сообщают в городской администрации, утечка опасна как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому до её устранения автобусы № 4, 13, 56, 59 и 77 будут следовать в объезд через «Гознак» по улицам Советской Армии и Стахановская.
Трамвайные маршруты №10, 11 на участке ул. Мира будут следовать сообщением от ст. Осенцы до Стахановского кольца. В центре города трамваи №10 и 11 будут перенаправлены через Центральный рынок.
Глава Перми Дмитрий Самойлов намерен завтра, 15 февраля, объехать эти улицы и проверить качество очистки дороги.
«Новый компаньон»